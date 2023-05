“Delega fiscale: nel riordino restano centrali la tutela del giocatore e la lotta all’illegalità, ma con la collaborazione di tutti

Il settore dei giochi attende da tempo un intervento di riordino da parte del legislatore che possa risolvere la frammentarietà che contraddistingue il quadro regolatorio multilivello cui è soggetto. Dopo i diversi tentativi delle passate legislature, l’articolo 13 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale, attualmente all’attenzione della Commissione Finanze della Camera dei deputati, potrebbe rappresentare l’occasione per l’introduzione di una disciplina omogenea a livello nazionale.

Nuove Reti ha tenuto oggi a Roma un momento di confronto tra i rappresentati istituzionali, il soggetto regolatore e gli operatori del settore per offrire degli utili spunti di riflessione in vista della riforma complessiva del gioco pubblico.

Presenti all’evento l’on Andrea De Bertoldi di FdI, l’on. Luciano D’Alfonso del Pd, Luca Turchi della direzione Giochi di ADM, Massimiliano Pucci di Astro e Emilio Zamparelli di STS FIT.

Ad aprire i lavori il messaggio di Giuliano Frosini di IGT che ha detto: “È importante continuare a discutere di gioco, del suo riordino anche per fornire spunti di riflessione per una buona riforma. Se oggi il settore riesce a garantire la sua ricchezza e i suoi numeri è soprattutto grazie alla sua regolazione che è stato lo strumento essenziale per garantire legalità sicurezza e gettito i tutti questi anni. La politica deve smettere di ritenere che questa industria sia radioattiva. Abbiamo avuto una fase politica negli ultimi dieci anni dettata dalla demagogia; oggi abbiamo un governo che ha la statura e la struttura per prendere quelle decisioni importanti per impegnarsi insieme alla filiera a costruire un mercato del gioco che sia ritenuto dignitoso.”

“La delega – afferma Pucci – servirà a mantenere equilibrio tra lotta all’illegalità e sicurezza. In questi anni si è creata una frattura tra il settore e i territori. Recuperare questo rapporto è nell’interesse dello stato a tutelare le potenzialità settore e garantire la lotta al gioco illegale. Nel momento in cui avremo risolto questi problemi dovremo capire che alcuni temi non si superano senza il contributo del settore. Se ci date la possibilità di intervenire il loco sul tema del gap potremo risolvere molti problemi. Ad esempio non abbiamo il potere di allontanare un giocatore patologico dalle sale. L’operatore può rappresentare uno strumento importante nella tutela del giocatore.

Abbiamo sentito Alesse chiedere il riconoscimento della filiera. Il settore oggi è maturo e concentrato. È il momento di riconoscere la filiera caratterizzata da concessionari che stanno a Roma mentre gli operatori sono sul territorio. Questo è il momento per il settore di abbandonare lo spirito radioattivo che lo affligge e sarà possibile solo con l’aiuto della politica.”

Ad intervenire anche Emilio Zamparelli che ha detto: “Il settore necessita di certezze, un quadro regolatori chiaro. Le leggi regionali sono stati molto superficiali che non hanno raggiunto l’obiettivo di tutela del giocatore ma anzi hanno danneggiato le imprese. Negli ultimi tempi ho sentito parlare poco di illegalità e tanto di salute pubblica. Si dimentica che solo l’offerta legale garantisce la salute pubblica. Abbiamo negli anni visto la legalizzazione di prodotti di gioco che in passato erano gestiti dalla criminalità, pensiamo alle scommesse sportive o alle vlt che hanno legalizzato i videopoker.

Nell’ultimo decennio si è parlato solo di lotta alla ludopatia: sacrosanta. Ma i provvedimenti locali hanno solo danneggiato il settore. Credete davvero che in quei luoghi i giocatori abbiano smesso di giocare? No.

Durante la pandemia il gioco fisico è restato chiuso, questo ha spostato la domanda sull’online e sulla rete illegale. Avere una rete di operatori formati sulle patologie aiuterà a affrontare il problema. Ma distanziometro e fasce orarie non sono stati risolutivi. Nessuno ha fatto un rapporto sui risultati raggiunti. Abbiamo bisogno di un riordino coraggioso che se farà il bene del settore tutelerà anche direttamente il giocatore. Non possiamo creare dei ghetti. Sono fondamentali le reti generaliste perché il giocatore problematico non ha difficoltà a allontanarsi per giocare. Serve un atto di coraggio.” ha concluso.

Luca Turchi della direzione giochi ADM ha spiegato: “Il regolatore ha avuto una capacità di regolazione tenendo conto del mercato a livello globale. È fondamentale che il sistema concessorio venga confermato. La regolazione funziona bene se c’è equilibrio tra quello che noi vogliamo regolare. L’elemento cardine del sistema è la tutela del giocatore, di tutti i giocatori non solo dei problematici.

Nel settore del gioco dobbiamo guardare al futuro cercando di rafforzare la tutela del giocatore e la certezza delle regole. Negli ultimi anni una sovrapposizione di norme non ha dato agli operatori la possibilità di guardare al futuro. Ridurre questo problema è fondamentale.

L’equilibrio è fondamentale anche sul fronte della ripartizione dei punti vendita. Forse il ridimensionamento ancora non è stato completato ma questo sarà deciso in altri luoghi.

Il mondo del gioco la collaborazione con la Guardia di finanza sta aiutando per risolvere i casi di irregolarità presenti nella rete legale”.

L’on. D’Alfonso Pd ha affermato: “La legge delega è la via di uscita per trattare il tema del gioco, sia sul fronte temporale permettendo tempi più lunghi di una legge e poi perché permette di indicare le regole generali e di indirizzo che saranno seguite dai decreti delegati. Il gioco vale 14 mld di euro.

Dobbiamo fare in modo che il settore non danneggi le persone, collocando i punti di gioco lontani dai luoghi sensibili e lavorando anche sugli orari. Serve più precisione nelle competenze. La tecnologia va sfruttata per raggiungere gli obiettivi di tutela anche sul punto dei controllo del denaro. Deve essere migliorata anche l’intermediazione finanziaria: le banche non possono rappresentare un ostacolo. L’investitore privato deve essere soddisfatto, le casse dello Stato arricchirsi e il cittadino tutelato. Nella amministrazione di riferimento vedo stagioni di gigantismo. Serve linearità nella norma primaria così come nell’applicazione delle norme da parte dell’agenzia che non deve essere prepotente. Serve una sana compromissione collaborativa.”

De Bertoldi per FdI ha detto: “Se saremo in grado tutti insieme di superare il pregiudizio che aleggia sul gioco potremmo davvero fare la differenza. Nella delega devono trovare spazio quei temi che da troppo tempo attendono risposte. Occorre superare il tema del rapporto tra stato ed enti locali. La compartecipazione alle entrate dai giochi con gli enti potrebbe essere una via per superare il problema. Serve poi armonizzate il prelievo tra i vari giochi. Infine il tutela della ludopatia e lotta all’illegalità. Serve condivisione tra le parti che devono minimizzare i costi sociali e garantire nei limiti le entrate erariali. Anche l’operatore potrà guadagnare solo se il suo lavoro non verrà vissuto come dannoso.

La legge delega da indicazioni per indirizzare e arrivare a questi traguardi”.

PressGiochi