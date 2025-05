Delega fiscale. Min. Giorgetti: “Il governo sta lavorando al completamento dei Testi Unici”

Durante la seduta odierna alla Camera dei Deputati, è arrivata la risposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti all’interrogazione a risposta immediata presentata dai deputati di Fratelli d’Italia.

Attraverso l’interrogazione, i deputati hanno chiesto chiarimenti in merito alle: “tempistiche che il Governo si prefigge per dare completa attuazione alla delega fiscale per la redazione dei testi unici mancanti e l’adozione del relativo codice tributario, da sviluppare e organizzare in un testo omogeneo”.

Il Ministro Giorgetti ha dichiarato: “Come è stato giustamente ricordato la legge 111 del 9 agosto 2023 ha delegato il governo ad adottare entro 24 mesi da quella data uno o più decreti legislativi al fine di aggiornare il sistema tributario.

Evidenzio che sono stati già approvato il testo unico in materia di sanzioni amministrative tributarie, il testo unico relativo ai tributi erariali minori, alla giustizia tributaria e in materia di versamenti e riscossioni.

Per quanto riguarda le tempistiche che il governo si prefigge per dare completa attuazione alla delega fiscale ricordo che è stato prorogato il termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante l’adozione di testi unici prevedendo il differimento del termine dell’adozione dei provvedimenti in oggetto al 31 dicembre 2025.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 aprile 2025 ha approvato uno schema di disegno di legge che introduce delle modifiche alla legge delega originaria prevedendo lo slittamento dal 29 agosto 2025 al 31 dicembre 2025 del termine entro cui il Governo può esercitare il potere di delega in materia di riforma fiscale e conseguentemente quello per l’adozione di correttivi ed integrativi.

Il programma quindi si aggancia alla previsione dell’adozione del codice e il riassetto delle disposizioni tributarie per il quale l’articolo 21 della legge di delega fiscale indica l’attuazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi.

L’adozione del codice costituisce un’ulteriore qualificato stadio del programmato processo di riordino de settore tributario in funzione della primaria esigenza di certezza nel rapporto con i contribuenti. L’obiettivo è quello di ridisegnare il complesso eterogeneo delle disposizioni tributarie in un autonomo armonico corpo organico articolato in una parte generale, riferita agli istituti comuni e contributi, e in una parte speciale così da creare un micro sistema legislativo assestante.

Tanto premesso, il governo sta ultimando i lavori finalizzati al completamento dei Tesi Unici ancora in via di definizione, i quali nelle prossime settimane saranno portati all’attenzione del Consiglio dei Ministri per il proseguo dell’iter nel pieno rispetto dei termini previsti”.

PressGiochi