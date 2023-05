Delega fiscale: le Regioni evidenziano l’importanza della concertazione nella pianificazione dell’offerta di giochi

I rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono stati auditi ieri dalla Commissione finanze della Camera relativamente agli interventi previsti nella delega fiscale.

La Conferenza ha espresso apprezzamento per il lavoro interlocutorio del Governo che ha portato ad un miglioramento del testo approvato in Consiglio dei Ministri rispetto alle informali versioni precedenti.

In particolare, i rappresentanti Antonello Turturiello, Marco Alparone e Marco Falcone hanno auspicato che questo metodo di lavoro possa essere replicato per tutto il percorso della delega in Parlamento e nella definizione successiva dei decreti legislativi di attuazione ricordando che la riforma che il Governo si appresta a varare deve coordinarsi con il rispetto dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali.

La Conferenza ha inoltre presentato un testo di delega fiscale con degli emendamenti proposti.

Tuttavia, non ha ravvisato la necessità di apportare modifiche al testo dell’articolo 13 della legge che reca la disciplina dei giochi. La Conferenza ha tenuto a sottolineare, come aspetto di particolare interesse per le Regioni, la parte relativa alla “disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all’erogazione della relativa offerta dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di consentire agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi sull’intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati”.

PressGiochi