Delega fiscale. Le proposte di FdI per i giochi: partecipazione degli enti locali al gettito dei giochi, Registro unico degli operatori e autocertificazione per l’amusement

Tra gli emendamenti presentati all’articolo 13 sui giochi della delega fiscale, Fratelli d’Italia chiede di introdurre la previsione di forme di compartecipazione al gettito erariale o delle entrate provenienti dall’aggiudicazione delle concessioni, da parte delle regioni e degli enti locali, anche mediante forme di compensazione con i trasferimenti e finanziamenti statali e che una percentuale delle sanzioni amministrative riscosse in base ai controlli effettuati dalla polizia locale siano destinate al comune di riferimento.

Non solo: Testa, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu chiedono di istituire il Registro Unico degli Operatori di gioco, senza ulteriori oneri per gli operatori salvi quelli per le pratiche amministrative di iscrizione.

Si chiede un “riordino, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza, della disciplina riguardante le procedure per l’importazione, la commercializzazione e l’installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica asseverata, attestante la conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti.

Infine, si chiede di aggiungere l’articolo 86 Tulps alla disciplina dei titoli abilitativi. Nello specifico: “revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell’interno in materia, di cui agli articoli 16, 86 e 88 del medesimo testo unico.

Delega fiscale: Lega e Forza Italia chiedono attenzione a non creare ghetti del gioco d’azzardo

Delega fiscale. FI chiede forme di comunicazione del gioco legale coerenti con la tutela della salute

Delega fiscale: il M5S, sui giochi, chiede di istituire il distanziometro e attuare le indicazioni dell’Osservatorio antiGap e della Commissione antimafia

Delega Fiscale. Il M5S chiede l’introduzione della tessera obbligatoria per accedere al gioco, tetti di spesa e la pubblicazione gratuita dei dati giornalieri di raccolta

Delega fiscale, anticipazione emendamenti. Vaccari (Pd) propone di facilitare l’accesso ai dati sul gioco per chi si occupa di dipendenze

PressGiochi