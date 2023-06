Delega fiscale e giochi: tavolo tecnico al MEF convocato il 4 luglio

Dopo l’incontro che era stato disdetto al Mef a causa delle giornate di lutto nazionale, il tavolo tecnico per discutere la materia del riodino dei giochi pubblici prevista in delega

Dopo l’incontro che era stato disdetto al Mef a causa delle giornate di lutto nazionale, il tavolo tecnico per discutere la materia del riodino dei giochi pubblici prevista in delega fiscale è stato rifissato per la giornata del 4 luglio prossimo. L’annuncio è stato fatto oggi dal sottosegretario al ministero dell’economia e delle finanze Sandra Savino che è deterimata a riunire le proposte degli operatori per fare ordine sulla materia.

“E’ importante poter avere un testo unico, per questo ho chiesto agli operatori di presentare le propri proposte. Spero che il 4 luglio cominci un percorso di condivisione e chiedo a tutti uno sforzo per creare un unico binario che ci permetta di far quella chiarezza che oggi è necessaria” ha detto.

PressGiochi