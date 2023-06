Delega fiscale. Comitato per la legislazione: “I principi sul rapporto concessorio dei giochi costituiscono oggetto di delega”

Il Comitato per la legislazione ha approvato il proprio parere al testo di legge delega con condizioni e osservazioni.

Per quanto riguarda l’articolo 13 relativo al riordino del settore giochi, il Comitato evidenzia che, sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, “il principio di delega di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 13 (“previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici”) appare in realtà costituire un oggetto di delega; in proposito si ricorda che il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall’oggetto della delega; le medesime considerazioni valgono per il principio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 (“rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui all’articolo 62-quater e 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”).

