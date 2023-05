Delega fiscale. Cardia (Acadi): “Punti vendita generalisti sono fondamentali nell’offerta di gioco pubblico”

Geronimo Cardia, presidente di Acadi, in audizione oggi in Commissione finanze alla Camera durante la discussione della Delega fiscale ha affermato: “Siamo felici di vedere il riordino dei giochi all’interno

Geronimo Cardia, presidente di Acadi, in audizione oggi in Commissione finanze alla Camera durante la discussione della Delega fiscale ha affermato: “Siamo felici di vedere il riordino dei giochi all’interno della delega fiscale. C’è grande aspettativa, da circa 10 anni il riordino viene annunciato nei provvedimenti legislativi, ma puntualmente non realizzato. Accendiamo la speranza che permanga questa volontà di riordino. I principi contenuti sono condivisi tranne alcuni aspetti.

Un punto in particolare vorrei portare alla vostra attenzione. Quello della equilibrata distribuzione delle attività di gioco presso esercizi sia specializzati che generalisti. Nell’articolo 13 troviamo termini quali razionalizzazione dell’offerta, specializzazione dell’offerta, concentrazione. Gli interessi pubblici che hanno portato il legislatore sin dai primi anni 2000 a legalizzare il gioco non possiamo non valutare che è proprio la rete generalista che assicura le finalità da sempre perseguite dallo Stato: responsabilità, tutela della salute. Pensiamo alla rete dei bar e tabacchi, che già si occupano di tabacchi e superalcolici. Il presidio di legalità sui territori è assicurato da queste attività a 6mila comuni. I punti specializzati assicurano un presidio a 1000 comuni. Non fare una distribuzione equilibrata porterebbe a perdere il presidio alla legalità garantito su tutti questi comuni.

Se guardiamo al gettito erariale, i dati di ADM evidenziano che gran parte di esso arrivano dalla rete generalista costruita nel tempo e resa sempre più responsabile. Sul fronte dell’occupazione ancora guardando i numeri possiamo affermare ugualmente l’importanza di questa rete.

E’ importante che nell’attuazione della delega venga assicurata la partecipazione delle associazioni di categoria. Stiamo cercando di individuare quelli che sono le proposte maggiormente condivise anche per aiutare il vostro lavoro” ha concluso.

PressGiochi