Delega fiscale. Avviato l’esame in sede consultiva. Pittalis (FI): “Riordino giochi con la finalità di prevenire fenomeni di riciclaggio”

La Delega fiscale è stata esaminata ieri dalla Commissione Giustizia di Palazzo Montecitorio che aveva l’onere di emettere un parere in sede consultiva.

Il presidente Pietro Pittalis, ha avvertito che il provvedimento approderà tra i lavori dell’Assemblea a partire dal 10 luglio.

Ripercorrendo i contenuti del provvedimento, Pittalis ha ricordato che “Il Capo III contiene solo l’articolo 13 che delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, con la finalità esplicita di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. Tra i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, si evidenziano, tra gli altri, quelli riferiti: alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo e

del gioco minorile (comma 1, lettera a)); al potenziamento del contrasto del gioco illegale

e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’offerta di gioco (comma 1, lettera d)); alla revisione della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio e il riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza (comma 1, lettera m)).”

Nella giornata di ieri anche la Commissione Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Affari sociali hanno avviato l’esame in sede consultiva per il parere alla Commissione finanze.

Le commissioni Affari esteri, Cultura e Agricoltura hanno invece già emesso il proprio parere sul testo.

