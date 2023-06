Delega fiscale. Approvato emendamento Vaccari (Pd) su accesso ai dati di gioco

Con l’approvazione “del mio emendamento in commissione Finanze, che supera una stortura assolutamente incomprensibile, la politica ha reso un buon servizio alla collettivita’. Rendere fruibile l’accesso ai dati di ogni

Con l’approvazione “del mio emendamento in commissione Finanze, che supera una stortura assolutamente incomprensibile, la politica ha reso un buon servizio alla collettivita’. Rendere fruibile l’accesso ai dati di ogni e qualunque tipologia e classificazione di gioco autorizzato dallo Stato italiano e’ un passo significativo nel contesto del riordino del comparto dei giochi previsto nella delega fiscale a cui il Parlamento sta lavorando. La strada da percorrere e’ ancora lunga tuttavia, questa scelta, va nella giusta direzione. E naturalmente ringrazio il presidente della commissione Finanze, Marco Osnato, il capogruppo Pd Virginio Merola e i colleghi parlamentari di maggioranza e di opposizione che hanno condiviso la mia proposta”.

Lo dichiara il deputato del Partito democratico, Stefano Vaccari, commentando l’approvazione in commissione Finanze del suo emendamento, con il quale si chiedeva il ripristino della diffusione dei dati relativi alla raccolta, alla spesa e alla tassazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro denominati Awp e Vlt.

Nei fatti, per effetto dell’applicazione dell’articolo 1, comma 728 della legge del 27.12.2019, numero 160 (legge di Bilancio) la diffusione degli stessi era stata riservata soltanto agli organismi di controllo e vigilanza negandone, in definitiva, l’accesso a tutta quella serie di soggetti, quali Ausl, Cnr, eccetera, e piu’ in generale agli Enti locali, che attraverso studi e analisi sono chiamati ad intraprendere azioni di prevenzione e contrasto alle degenerazioni che l’attuale e ridondante offerta produce nel tessuto sociale del Paese.

