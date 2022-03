Delasport si espande nel mercato regolamentato danese

Delasport ha ottenuto la certificazione GLI per offrire le sue soluzioni di casinò online, gestione account giocatore (PAM) e scommesse sportive nel mercato regolamentato danese. L’offerta di scommesse sportive di Delasport copre le scommesse per 125 sport, 70.000 pre-partita e 40.000 eventi live mensili in 2.000 mercati.

L’amministratore delegato di Delasport Oren Cohen Shwartz ha dichiarato: “Siamo tutti felici di entrare nel mercato danese e dimostrare ancora una volta il nostro impegno per la strategia di disponibilità del nostro mercato. I partner esistenti di Delasport possono ora espandersi nel mercato danese e siamo già sulla buona strada per acquisire altri nuovi partner in Danimarca. I giocatori e gli scommettitori danesi potranno presto godere di un’esperienza di scommessa di livello superiore grazie alle nostre soluzioni di scommesse sportive e di casinò pronte per il mercato”.

