DEF. Marattin (IV): “Tra i disegni collegati, anche il riordino del settore dei giochi”

“Con il DEF sono dichiarati collegati alla manovra di bilancio2022-2024 alcuni disegni di legge; tra questi, con riferimento agli ambiti di diretto interesse della Commissione Finanze, cita cinque disegni di legge, riguardanti la delega per la riforma fiscale, la delega per la riforma della giustizia tributaria, il riordino del settore dei giochi, la semplificazione e il riordino in materia di startup e PMI innovative e la revisione organica degli incentivi alle imprese.

Lo ha dichiarato presso la VI Commissione della Camera il relatore Luigi Marattin durante la presentazione del DEF.

