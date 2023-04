Def. M5S: “Bene infrastruttura digitale che ha permesso il funzionamento della lotteria degli scontrini”

“In relazione agli incentivi ai consumatori finalizzati a innescare il cosiddetto contrasto di interessi tra acquirente e venditore mirato ad arginare i casi prevalenti di evasione da omessa fatturazione, nel documento si richiama la Relazione relativa al traguardo M1C1-101 e le evidenziate criticità e limiti della misura del cashback: pur essendo stata efficace nell’incentivare i pagamenti elettronici – si legge – la misura non sembra avere dispiegato effetti significativi in termini di recupero di evasione. È utile ricordare però che la misura del cashback, peraltro già disattiva dal precedente Governo, nasce prioritariamente come strumento di incentivazione dei pagamenti elettronici e diffusione delle tecnologie digitali, oltre che di stimolo ai consumi in un contesto di contrazione della domanda, quale quello avutosi durante la pandemia;

a parte ciò, l’infrastruttura digitale realizzata per il funzionamento della misura ben si presta per essere utilizzata per altre finalità, come il riconoscimento delle detrazioni fiscali attraverso forme di rimborso anticipato, migliorando altresì il funzionamento delle ulteriori misure premiali che lo stesso Governo intende perseguire, come la lotteria degli scontrini, anche in ottica di contenimento del rapporto costi benefici”.

E’ quanto riporta il parere presentato in Commissione finanze dal Movimento 5 Stelle relativamente al Documento di economia e finanza in discussione a palazzo Montecitorio.

PressGiochi