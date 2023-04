Def: imposte indirette sostenute dall’imposta sul Lotto e lotterie

Per quanto riguarda le imposte indirette, cresciute del 6,3 per cento rispetto al 2021, i dati ISTAT registrano un aumento significativo del gettito IVA, sostenuto dall’incremento notevole dei prezzi al

Per quanto riguarda le imposte indirette, cresciute del 6,3 per cento rispetto al 2021, i dati ISTAT registrano un aumento significativo del gettito IVA, sostenuto dall’incremento notevole dei prezzi al consumo, così come del gettito IRAP e dell’imposta sul Lotto e lotterie. È in calo, invece, l’imposta sull’energia elettrica, per effetto della riduzione delle aliquote di alcune accise.

Lo riporta il relatore Roberto Pella, durante le conclusioni dell’esame del Documento di economia e finanza 2023 in Commissione Bilancio.

Il DEF traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano della politica economica e della programmazione finanziaria, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche.

PressGiochi