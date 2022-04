DEF 2022: all’indice anche il DDL di riordino del settore dei giochi

Si sta tenendo questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri che sta per approvare i contenuti del Documento di economia e finanza 2022.

Nel testo che PressGiochi ha potuto visionare in anteprima si ricorda che “A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio anche il DDL riordino settore dei giochi”.

Nel DEF si segnala che nel 2021 anche la variazione tendenziale di altre tipologie di tributi, quali accise, imposte sostitutive, tasse automobilistiche, imposte sul Lotto e le lotterie è tornata ad essere nuovamente positiva.

Altro accenno al settore giochi, il DEF lo fa parlando di green pass. Nello specifico si ricorda che “Il 1° maggio cessa l’obbligo di Green Pass rafforzato per accedere a ristoranti, centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi, eventi sportivi; cessa l’obbligo di Green Pass per mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere, treni a lunga percorrenza; decade l’obbligo di mascherina al chiuso. Il 15 giugno decade l’obbligo vaccinale per tutte le categorie per le quali è previsto, eccetto il personale sanitario e delle RSA. Il 30 giugno termina il regime semplificato per lo smart working nel settore privato. Il 31 dicembre decade l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e delle RSA e l’obbligo di Green Pass rafforzato per i visitatori di ospedali e RSA”.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri terrà una conferenza stampa insieme al ministro dell’Economia Franco per illustrare i contenuti del Documento di economia e finanza.

PressGiochi