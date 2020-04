DEF 2020. UPB: “Tassazione risentirà della chiusura delle attività relative ai giochi”

“Per quanto riguarda la tassazione indiretta – scrive l’Ufficio parlamentare di Bilancio in merito al DEF2020 – (-8,2 per cento), l’andamento negativo dell’IVA dipenderà sostanzialmente dalla forte caduta attesa per i consumi delle famiglie, così come si ridurranno le altre imposte legate all’evoluzione reale e nominale del PIL.

Nel DEF le stime relative al bilancio dello Stato evidenziano contrazioni notevoli in tutte le principali componenti: del 9,6 per cento per l’imposta sul valore aggiunto, del 5,8 per quella sugli olii minerali, dell’11,5 per cento per le imposte di registro e bollo, del 7 per cento per l’imposizione relativa al lotto e lotterie, tassazione non direttamente legata al reddito che risentirà della chiusura delle attività relative ai giochi. In diminuzione sarà anche la componente privata dell’IRAP. Una maggiore tenuta dovrebbero invece mostrare quelle imposte, come l’IMU e la Tasi meno influenzate dal ciclo negativo”.

