Decreto Ucraina: la Lega, Pd, FI, FdI propongono di estendere la CIGS per sale bingo e sale giochi

I datori di lavoro di sale giochi e biliardi e di attività di intrattenimento e divertimento come sale bingo, di cui ai Codici Ateco 93.29.3 e 93.29.9 a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Lo chiedono i senatori Montani, Alessandrini, Borghesi ed altri della Lega all’interno del decreto di Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina in Commissione finanze e Industria.

Agli oneri derivanti dal comma 3-bis,- si legge nell’emendamento – pari a 83 milioni di euro per l’anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede: a) quanto a 83 milioni di euro per l’anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 12,8 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Proposta simile è stata presentata anche dagli esponenti di Fratelli d’Italia, PD, Forza Italia ed altri gruppi.

PressGiochi