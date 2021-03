Decreto Sostegni: arriva la Bozza oggi in CdM

Arriva la bozza dell’attesissimo Decreto sostegni da 32 miliardi che vede la luce oggi in Consiglio dei ministri. Previsti indennizzi in tempi rapidi: in media 3.700 euro ad attività, entro fine aprile. Nel pacchetto lavoro c’è il rinnovo dell’indennità per gli stagionali, a cui arriveranno 2.400 euro una tantum. Fondi anche a vaccini, scuola e filiere. Continua invece il braccio di ferro sulle cartelle esattoriali. Se ne saprà di più alle 18.30, quando parlerà il premier Draghi.

I contributo a fondo perduto si calcoleranno così: per le imprese fino a 10 milioni di euro di fatturato nel 2019 (con perdite nel 2020 di almeno il 30%) il conto è sulla media mensile dei ricavi persi e vi si applicherà una aliquota a seconda della dimensione dell’azienda. Ecco le 5 fasce: 60% per le imprese fino a 100mila euro di fatturato; 50% tra 100mila e 400mila euro; 40% tra 400mila e un milione; 30% tra uno e cinque milioni; 20% tra cinque e dieci milioni.

Vengono così superati i codici Ateco: per questa partita vengono stanziati 11,1 miliardi di euro dedicati a 3 milioni di soggetti che otterranno un bonifico entro il 30 aprile. Il rimborso va da un minimo di mille a un massimo di 150mila euro. I pagamenti partiranno tra l’8 e il 10 aprile.

Prorogato fino al 30 giugno il blocco dei licenziamenti per i lavoratori che dispongono di cassa integrazione ordinaria. Per tutti gli altri la proroga varrà fino a ottobre. Nel frattempo il governo dovrà lavorare a una nuova riforma sugli ammortizzatori sociali.

PressGiochi