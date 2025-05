Decreto sicurezza Piantedosi: As.tro avvia l’iter con le prefetture per l’attuazione delle linee guida nei punti gioco

Lo scorso 21 gennaio è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno che contiene le “Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine

Lo scorso 21 gennaio è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno che contiene le “Linee Guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”.

Il Ministro dell’Interno, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici (inclusi quelli che distribuiscono gioco), ha previsto che vengano implementate forme di “cooperazione operosa” tra gli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e i titolari degli esercizi pubblici, prevedendo la conclusione di accordi e/o intese, a livello provinciale, tra le Prefetture e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori di pubblici esercizi.

Tali accordi condurrebbero all’adozione di misure di prevenzione dei fenomeni di illegalità e di pericolo a cui potrebbero aderire i singoli esercenti che, così facendo, verrebbero riconosciuti come operatori ‘virtuosi’ e, vedendo accresciuto il proprio margine di ‘affidabilità sociale’, avrebbero la possibilità di accedere anche ad un sistema premiale in relazione all’applicazione dell’art.100 del Tulps.

Lo scorso 28 aprile poi è stata diramata una Circolare del Gabinetto del Viminale che invita a dare massima diffusione alla possibilità di sottoscrivere, con le associazioni di categoria, gli accordi provinciali indicati nel Decreto ministeriale del 21 gennaio 2025.

Ciò posto, visto il ruolo attribuito alle associazioni di categoria, AS.TRO – per dare seguito a questo percorso di ‘cooperazione operosa’ con le Istituzioni- si è fatta promotrice di questa iniziativa ed ha già avviato, con diverse Prefetture, l’iter per promuovere la stipula degli accordi provinciali indicati nel Decreto ministeriale che avrebbero il merito di qualificare maggiormente -sul fronte della sicurezza- i punti gioco che aderirebbero.

AS.TRO resta, quindi, a disposizione degli iscritti interessati a questa iniziativa che ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare quelle best practices utili ad accrescere -non solo gli standard qualitativi degli operatori di gioco (principio questo che rientra tra quelli cardine del Riordino)- ma anche i rapporti con le Istituzioni e i cittadini, migliorando la reputation di tutto il settore.

PressGiochi