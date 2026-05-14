Decreto sicurezza nei punti gioco: As.tro sigla il protocollo d’intesa con le prefetture di Lodi e Pavia

Dopo la sottoscrizione del primo Protocollo d’intesa con la Prefettura di Ancona, AS.TRO prosegue e rafforza il percorso avviato sul territorio nazionale per dare concreta attuazione alle linee guida contenute nel D.M. del 21 gennaio 2025 (c.d. “Decreto Piantedosi”), recante le disposizioni in materia di prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

AS.TRO ha sottoscritto ulteriori Protocolli d’intesa con le Prefetture di Pavia e Lodi, consolidando un percorso istituzionale che l’associazione promuove sin dalla pubblicazione del Decreto ministeriale e che mira a rafforzare forme strutturate di “cooperazione operosa” tra Prefetture, Forze di Polizia, enti territoriali e operatori economici del comparto gioco.

Parallelamente, AS.TRO ha avviato nuovi percorsi di interlocuzione con:

le Prefetture di Fermo, Pesaro e Macerata nelle Marche;

la Prefettura di Bari in Puglia;

le Prefetture di Arezzo in Toscana;

le Prefetture di Milano e Cremona in Lombardia.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere, anche nel comparto del gioco pubblico, modelli organizzativi orientati alla prevenzione, alla responsabilizzazione degli esercenti e al rafforzamento degli standard di sicurezza nei punti gioco, valorizzando il ruolo degli operatori ‘virtuosi’ che adottano comportamenti conformi alle prescrizioni previste dalle linee guida ministeriali.

AS.TRO considera questo percorso pienamente coerente con i principi che stanno emergendo nel dibattito sul riordino del gioco fisico, in particolare con riferimento ai temi della qualificazione, certificazione e affidabilità dei punti gioco: in tale prospettiva, l’Associazione ritiene fondamentale accompagnare le imprese verso modelli sempre più strutturati e orientati alla sicurezza, anche attraverso una collaborazione stabile con le istituzioni territoriali.

A seguito della sottoscrizione dei Protocolli, AS.TRO continuerà inoltre a supportare i propri iscritti attraverso specifiche attività informative e operative per favorire la più ampia adesione possibile alle iniziative attivate sui territori.

Il percorso avviato con le Prefetture di Ancona, Pavia e Lodi rappresenta uno dei primi esempi di applicazione concreta delle linee guida ministeriali nel comparto del gioco pubblico e costituisce un modello che AS.TRO intende promuovere progressivamente anche in ulteriori contesti territoriali, nella convinzione che il rafforzamento degli standard organizzativi e dei presìdi di sicurezza rappresenti oggi un passaggio essenziale per il futuro del settore gioco.

PressGiochi