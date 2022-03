Decreto Ristori Ter: nessun emendamento a favore del Bingo passa tra gli emendamenti segnalati

Non c’è traccia degli emendamenti relativi al Bingo presentati la scorsa settimana da vari esponenti del Senato all’interno del Decreto Ristori Ter. Non compare l’emendamento a firma Pittella e

Non compare l’emendamento a firma Pittella e Manca del Pd che chiedevano una riduzione degli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, da rideterminare in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo e l’annullamento dei canoni nei periodi “di sospensione dell’attività di raccolta dovuta allo stato d’emergenza” per il Covid.

Non compare la proposta di Nannicini (Pd) di tenore simile. Né la proposta della Lega a firma Ferrero ed altri ugualmente volti alla riduzione dei canoni.

Tra gli emendamenti segnalati non compare nemmeno la proposta a firma Andrea De Bertoldi (FdI) volta a prorogare “i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, e del relativo canone concessorio” chiedendo che vengano rimodulati come segue: “in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2022, la scadenza s’intende prorogata al 30 giugno 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2023”.

