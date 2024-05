Decreto riordino giochi online, competenze divise tra MEF e ADM per l’attuazione delle norme

Il servizio per il controllo parlamentare tira le somme del lavoro svolto da Governo e Parlamento elencando i provvedimenti attuativi delle leggi. Il dossier reca il monitoraggio dei provvedimenti attuativi (DPR, DPCM,

Il servizio per il controllo parlamentare tira le somme del lavoro svolto da Governo e Parlamento elencando i provvedimenti attuativi delle leggi. Il dossier reca il monitoraggio dei provvedimenti attuativi (DPR, DPCM, DM, provvedimenti dei direttori delle Agenzie, ecc.) previsti da leggi ed atti aventi forza di legge approvati a partire dalla XVIII Legislatura che risultano ancora da adottare alla data del 1° maggio 2024.

Tra le nuove leggi compare anche il D.lgs. 41/2024, che contiene il riordino del settore dei giochi a distanza.

Alcune delle norme previste nel provvedimento verranno adottate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli Roberto Alesse, come ad esempio le norme recanti ‘Indicazione dei requisiti per l’apertura di un conto di gioco esclusivamente con l’utilizzo di un valido documento di identità o di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, riconosciuto in Italia, al fine della certezza della identificazione del giocatore’ e la ‘Definizione delle caratteristiche e dimensioni dell’insegna o targa da affiggere all’esterno dell’esercizio di vendita delle ricariche di gioco’.

Verranno adottate invece con decreto ministeriale:

– le disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza;

– la definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca;

– l’organizzazione, funzionamento e nomina dei componenti della Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco;

– la dfinizione delle variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale;

– la modalità per la esclusione dell’offerta di gioco effettuata da soggetti sprovvisti di concessione e modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione anche con il supporto dell’intelligenza artificiale;

– la definizione dei compensi per i componenti della commissione, diversi dai dirigenti dell’Agenzia, incaricata di seguire le procedure della gara di assegnazione delle concessioni di gioco.

Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111) delinea il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, con l’esclusione della regolamentazione delle case da gioco, che resta quella contenuta nelle disposizioni vigenti che le riguardano.

E’ quanto si legge, invece nel dossier di monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere al Parlamento in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

L’articolo 23 del provvedimento, al comma 1, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente, tra l’altro, dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle

concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco.

PressGiochi