Decreto Rilancio pubblicato in gazzetta ufficiale

E’ stato pubblicato sulla Gazzatta Ufficiale di ieri 17 maggio il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definito ‘Rilancio’.

In esso è contenuta la norma che prevede la Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” applicando in prelievo sulla raccolta delle scommesse pari allo 0,3%.

Il decreto rilancio interviene a prorogare l’entrata in vigore della lotteria dello scontrino al 1° gennaio 2021 e attraverso l’istituzione di un fondo per la produzione italiana di videogiochi.

Per le scommesse il testo prevede:

“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, una quota pari allo 0,3 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato in misura comunque non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022″.

