Decreto Rilancio: la tassa sulle scommesse torna a salire allo 0,5%

A sei giorni dal via libera in Consiglio dei ministri il testo definitivo del decreto Rilancio ancora non c’è: il premier Giuseppe Conte l’aveva annunciato per domenica, ma i tecnici erano ancora in alto mare. Oggi dovrebbe essere pronto per la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, però ieri sera la Ragioneria stava ancora completando la bollinatura delle norme.

Proprio mentre si attendeva la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ecco che spunta una nuova bozza del testo del Decreto rilancio che contiene la Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” finanziata da un nuovo prelievo sulla raccolta delle scommesse.

Prelievo che oggi sarebbe fissato allo 0,50% e non allo 0,30 come nell’ultima versione.

Per il momento ancora nienete interventi relativi al preu come invece si attendeva.

