Decreto PA: il decreto di attuazione su criteri trasmissione dati slot e Vlt può essere adottato dal MEF a tempo indeterminato

E’ quanto afferma e spiega il Servizio studi del Parlamento nel dossier relativo al decreto sulle amministrazioni pubbliche.

L’articolo 20, comma 3, modifica la legge di bilancio 2020 disponendo che la disciplina dell’utilizzo e dell’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze senza scadenze prefissate.

In particolare, l’articolo 20, comma 3, in esame modifica l’articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Si rammenta che il suddetto articolo 1, commi 727-730, della legge di bilancio 2020 stabilisce l’indizione di una gara per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro.

In particolare, il menzionato comma 728, nella formulazione pre-vigente al decreto-legge in esame, ha disposto che, fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a) e b), sono riservati:

a) al Ministero della Salute e all’Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d’Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei

cittadini;

b) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;

c) alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell’Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale.

Il testo pre-vigente rinvia a un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione dei criteri e delle garanzie necessarie al rispetto del presente comma 728 per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e dei sistemi di conservazione dei dati suddetti.

Il comma in esame prevede, quindi, che il decreto di attuazione del suddetto articolo 1, comma 728, della legge di bilancio 2020 sia adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze (in luogo del Ministro dell’interno) senza scadenze prefissate (in luogo della scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio medesima).

