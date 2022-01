Decreto Milleproroghe: FdI chiede di destinare alla cura del Gap il 5% del gettito proveniente dal gioco

“A decorrere dal 2022, una quota pari al 5 per cento del gettito erariale derivante del settore dei giochi è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo”.

E’ quanto chiedono i deputati Bellucci, Prisco, Trancassini ed altri del Gruppo di Fratelli d’Italia in un emendamento al decreto Milleproroghe per la modifica della legge 190 del 2014 che prevede di destinare al Servizio sanitario nazionale una quota pari a 50 milioni di euro per la prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanita’.

PressGiochi