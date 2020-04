Decreto liquidità per le imprese pubblicato in Gazzetta ufficiale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ‘Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il provvedimento attua misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Con il dl Liquidità vengono messi sul piatto 400 miliardi di cui 200 miliardi di garanzie sui prestiti e 200 miliardi per l’export che vanno dunque a sommarsi ai 350 già previsti, con l’arrivo di una copertura fino al 100% per prestiti fino a 800mila euro. Le garanzie sui prestiti alle imprese grandi e medie sono affidate alla Sace, controllata di Cassa depositi e prestiti.

Il provvedimento entra in vigore a partire da oggi 9 aprile 2020.

