Decreto giochi online in Parlamento: richiesto esame d’urgenza

“Segnalo a nome del Governo l’urgenza dell’esame del provvedimento da parte delle competenti commissioni parlamentari pur se previo dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

La divisata procedure d’urgenza s’impone in ragione del fatto che dopo l’entrata in vigore del presente decreto e in sua piena conformità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta a pubblicare senza indugio il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza, in scadenza il 31 dicembre 2024, in modo da assicurare in ogni caso la loro aggiudicazione entro tale data”.

Così scrive il senatore Luca Ciriani inviando alla Presidenza del Senato l’atto del governo da sottoporre a parere relativo al decreto per il riordino dei giochi a distanza.

PressGiochi