Decreto giochi online. Cardia (Acadi): “Il costo di 7 mln per concessione penalizza piccole e medie imprese”

Questa mattina l’associazione ACADI è intervenuta in Senato durante le audizioni nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo Atto n. 116 recante Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.

L’avvocato Geronimo Cardia ha dichiarato che è importante portare alla politica un punto di vista che sia dell’intera filiera del settore. Sul decreto del riordino del settore online ha posto l’accento su due aspetti.

Il primo è legato al costo del bando, quanti soldi vengono chiesti alle aziende che vogliono partecipare. Ha detto che 7 milioni sono davvero tanti e c’è il rischio di penalizzare le piccole e medie imprese che stanno cercando di rincorrere delle aggregazioni per poter partecipare. L’altro aspetto è legato al fatto che è previsto un divieto per i punti del territorio che vendono le schede per partecipare ai giochi online di accettare pagamenti verso l’estero. Manca, ha detto, la locuzione “senza indugio”, perché consentire dei pagamenti cross border significa mettere nelle condizioni persone che vivono sul territorio italiano di decidere di optare per operatori esteri legali. Il divieto deve essere quindi reso efficace da subito e senza indugio.

Ha sottolineato che, mentre la legge delega prevede un riordino sia del gioco fisico che dell’online, si è partiti solo col decreto online. Serve anche il riordino del gioco fisico perché, se non si mette a posto la questione del territorio si rischia di compromettere la rete generalista presente in modo capillare sul territorio. Ha detto che 5,9 miliardi su 11 del gettito erariale del 2022 sono generati dalla sezione degli apparecchi ed in particolare dalla rete generalista, che è destinataria dei divieti, dei distanziometri e degli orari. Quindi c’è la possibilità negli stessi territori di acquistare gli stessi prodotti ma online.

Sui “gratta e vinci” il presidente ha detto che può accadere che per la legge del territorio non siano sottoposti né ai distanziometri né ai limiti orari; quindi, ha detto che occorre fare una valutazione complessiva e quindi in Conferenza unificata occorrerà trattare tutto il comparto insieme, per combattere il gioco d’azzardo ed evitare che non vi siano sversamenti su altre tipologie di gioco non colpite dalle misure previste dal territorio.

Ha detto che sarebbe bene che gli operatori del gioco, sugli atti di impugnazione dei provvedimenti di chiusura, non siano lasciati soli dalle istituzioni. Perché tanto il MEF quanto l’Agenzia Dogane e Monopoli, quanto il Ministero della salute, hanno ben donde di intervenire.

Infine Cardia ha dichiarato che nel documento presentato si può vedere come con una spesa di 4,4 miliardi il gettito erariale generato è di 1,1 miliardi per quanto riguarda il gioco online. Ha detto anche che nell’ambito del fisico dei 150 mila lavoratori del settore 140 mila vengono dal territorio, quindi dal gioco fisico. Il grande nemico di tutti è quello dell’illegalità e i due campi di battaglia su cui combattere sono l’online e il territorio.

