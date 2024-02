Decreto giochi: associazioni del settore in audizione al Senato la prossima settimana

Se questa settimana ha preso il via l’esame in Commissione finanze della Camera del decreto sul gioco online, è prevista per la prossima settimana l’avvio della discussione anche in Commissione

Se questa settimana ha preso il via l’esame in Commissione finanze della Camera del decreto sul gioco online, è prevista per la prossima settimana l’avvio della discussione anche in Commissione finanze del Senato. Non solo. Mercoledì 7 è programmata anche l’audizione di diverse associazioni del settore, a partire dai rappresentanti di ACADI, SAPAR e AGIC-FIT-STS, per poi sentire nel pomeriggio i rappresentanti di Entain Italia, EGP FIPE, Logico e ASTRO.

In Senato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza è seguito dal relatore Fausto Orsomarso di FdI.

