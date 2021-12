Decreto fiscale: approvata la proposta dei relatori di assegnare entrate dai giochi per 190 mln di euro a Trento e Bolzano

E’ stato approvato dalle Commissioni Finanze e Lavoro pubblico del Senato l’emendamento presentato all’interno del decreto fiscale recante ‘misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili’ a firma dei relatori Emiliano Fenu per il M5S e Donato Laus del Pd che trattava anche modifiche relative ai giochi.

I relatori proponevano “All’articolo16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: “a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell’anno 2021”, sono sostituite dalle parole: “alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell’anno 2021”.

Niente da fare, sembrerebbe per la proposta di FdI a firma De Bertoldi per ‘gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro erogati anche in formato digitale’.

