Decreto Fiscale, alla Camera si vota la fiducia

Il governo pone la questione di fiducia alla Camera sul decreto fiscale: lo ha annunciato all’Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

La votazione sulla questione di fiducia posta alla Camera sul dl fiscale, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo uscito dal Senato, avrà inizio nell’Aula di Montecitorio dalle 18.05: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo, stabilendo che le dichiarazioni di voto partiranno alle 16.20.

Dopo il voto di fiducia si terrà l’illustrazione degli ordini del giorno al testo, che saranno votati mercoledì pomeriggio, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sul Consiglio Ue, quando si punta a giungere al voto finale e definitivo sul decreto.

Restano invariate le disposizioni sui giochi che prevedono l’attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente 90 e 100 milioni di euro per l’anno 2021, a titolo di liquidazione in via definitiva delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022.

PressGiochi