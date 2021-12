Decreto festività: super Green Pass per sale scommesse, bingo e casinò

Il governo ha varato il nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ovvero nei prossimi giorni. Le novità sono diverse

Il governo ha varato il nuovo decreto Covid, che entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ovvero nei prossimi giorni. Le novità sono diverse e tutte nell’ottica di un’ulteriore stretta per fermare la nuova ondata di contagi, legata all’esplosione della variante Omicron. Tra le restrizioni, arriva la riduzione della durata del green pass ottenuto con la vaccinazione, ma anche l’obbligo di utilizzare le mascherine anche all’aperto ovunque e le Ffp2 in determinate condizioni.

Viene anche estesa la platea delle attività per cui è richiesto il super green pass, che si ottiene con due dosi di vaccino contro il Covid o con guarigione dal virus dopo averlo contratto. Dal 30 dicembre la certificazione verde rafforzata servirà anche per musei, mostre, piscine, palestre, spogliatoi, centri benessere, centri termali, centri culturali e sociali, sale scommesse, bingo e casinò. Anche per i banconi di bar e ristoranti scatta l’obbligo della certificazione verde rafforzata.

Il governo ha deciso anche di chiudere le discoteche e sale da ballo fino al 31 gennaio.

