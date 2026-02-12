Newsletter

12 Febbraio 2026 - 19:46

Pdl sul credito d’imposta, in Commissione Finanze della Camera nuovo emendamento sul settore dei giochi

È in corso in Commissione Finanze della Camera l’esame dell’A.C. 2374, avente ad oggetto modifiche all’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, concernenti l’ampliamento dell’ambito di applicazione del credito

12 Febbraio 2026

È in corso in Commissione Finanze della Camera l’esame dell’A.C. 2374, avente ad oggetto modifiche all’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, concernenti l’ampliamento dell’ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Si compone di due articoli.

L’articolo 1, in particolare, novella l’articolo 1 del decreto-legge n.83 del 2014 in materia di Art Bonus – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. In merito, si rammenta che il sopra citato articolo 1 riconosce un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Nel corso della seduta di ieri 11 febbraio, sono stati presenti alcuni emendamenti tra cui l’1.18 a firma dei deputati del Movimento 5 Stelle Alifano, Raffa e Gubitosa che riguarda anche il settore dei giochi pubblici.

Di seguito si riporta il testo dell’emendamento:

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole: « del comma 1, » ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1 e 1-bis »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Al fine di evitare il rischio che le erogazioni liberali per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo possano costituire una forma di pubblicità indiretta, il credito d’imposta non è riconosciuto, in relazione alla natura dell’attività svolta, alle società farmaceutiche, del tabacco e del gioco d’azzardo. ».

 

PressGiochi

