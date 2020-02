Decreto Covid19. 50 mln di euro dallo stanziamento della lotteria degli scontrini

“Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria, evidenzia che l’articolo 4, comma 2, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016, incrementata dal decreto-legge n. 124 del 2019 in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, relativa allo stanziamento di risorse per la lotteria degli scontrini”.

E’ quanto ha affermato quest’oggi il presidente della Commissione Bilancio Giuseppe Buompane presentando il decreto recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’.

“Prende atto in proposito – prosegue Buompane – che tale stanziamento costituisce un limite di spesa e che la lotteria troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell’anno corrente. Tenuto conto peraltro che l’autorizzazione di spesa sulla quale si interviene era destinata alla compensazione degli oneri riferiti sia all’attribuzione di premi sia alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, andrebbe acquisita conferma che le risorse in questione possano essere ridotte per finanziare gli interventi in esame, senza incidere negativamente sulle originarie finalità di spesa”.

PressGiochi