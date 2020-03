Decreto Covid-19: versamenti sospesi anche per gli operatori del gioco

Sospensione dei termini per gli adempimenti e di taluni versamenti previsti nel mese di marzo. Sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio, rimanendo ferma la disposizione del decreto-legge del 2 marzo 2020, sui termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Le misure per rinviare le scadenze fiscali a partire già dalla scadenza di oggi 16 marzo, avranno efficacia retroattiva. Interventi inderogabili, sia per le imminenti scadenze fiscali di oggi, come il saldo Iva, sia per dare ristoro ai lavoratori in difficoltà...

