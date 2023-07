Decreto Alluvioni al voto di fiducia. Il M5S chiede al governo di non alimentare il gioco patologico  

Gli onorevoli del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro e Sportiello hanno presentato un ordine del giorno al decreto Alluvioni, – sul quale è atteso oggi il voto di fiducia – per impegnare il governo a finanziare qualsiasi misura volta alla ricostruzione e al ripristino della situazione pre-emergenziale attraverso una tassazione straordinaria sugli extraprofitti delle imprese di assicurazione e farmaceutiche, evitando quindi misure dannose per i cittadini e per la loro salute e astenendosi dall’alimentare i disturbi e le patologie correlate al gioco.

Il decreto alluvioni prevede che nell’anno 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisca estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto per reperire entrate da destinare al Fondo per le emergenze nazionali per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dalle alluvioni di maggio.

Gli esponenti del M5S commentano affermando che “appare deprecabile che per finalità solidaristiche di grande rilievo, si trovino risorse a danno della cultura attraverso un incremento del prezzo per l’accesso ai luoghi della cultura e soprattutto a danno della salute dei cittadini laddove si alimentano i disturbi e le patologie legate al gioco d’azzardo”.

PressGiochi