De Vita (Sisal) al Festival di Open: “Prevenzione e consapevolezza nel gioco, responsabilità condivisa verso i giovani”

“Al Festival di Open ho portato un tema cruciale: il valore della prevenzione nel gioco. Parlare di educazione finanziaria e di gioco consapevole è di primaria importanza in particolar modo per le nuove generazioni. Oggi il 40% dei giovani tra i 18 e i 25 anni gioca, e oltre la metà lo fa online. Un terzo considera inutili le pratiche di prevenzione.

Le imprese e le istituzioni devono avere una responsabilità condivisa nel promuovere strumenti concreti e una cultura del gioco sano. Quando un ragazzo capisce che non adottare pratiche di prevenzione significa esporsi al rischio, allora vuol dire che abbiamo fatto un passo avanti”.

Lo ha dichiarato Stefano De Vita, responsabile Gaming Directori di Sisal parlando della sua partecipazione al Festival di Open durante il quale ha discusso di prevenzione del gioco e giovani.

“Parlare di consapevolezza deve obbligare le aziende a fare un passo in avanti, ad essere per primi responsabili nei confronti dei giovani” ha detto.

