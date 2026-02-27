De Vita (Fondazione FAIR): “Nel 2026 più ricerca e tutela per i giocatori”

“Nei prossimi mesi Fondazione Fair concentrerà il proprio lavoro su nuove ricerche e approfondimenti, con l’obiettivo di rendere Fair un riferimento riconoscibile in Italia sui temi della protezione dei giocatori

“Nei prossimi mesi Fondazione Fair concentrerà il proprio lavoro su nuove ricerche e approfondimenti, con l’obiettivo di rendere Fair un riferimento riconoscibile in Italia sui temi della protezione dei giocatori e della consapevolezza nel gioco.

La nostra strategia 2026 – scrive Stefano De Vita, direttore generale della Fondazione – parte da un presupposto semplice: senza ricerca solida non esiste comunicazione credibile. E senza comunicazione credibile non esiste cultura della tutela.

Tra i progetti principali, previsti durante l’anno:

– La pubblicazione di una nuova ricerca sulla comunicazione del Gioco Responsabile realizzata da Ipsos che verrà presentata all’evento IGE 2026

– Un nuovo studio sui limiti centralizzati nel gioco online realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Roma Tor Vergata

– Un evento dedicato ai giovani under 25 per approfondire il rapporto tra gioco, percezione del rischio ed educazione finanziaria

– La seconda edizione del “Fondazione Fair Forum 2026”, che si terrà in ottobre a Roma

La tutela dei giocatori è una responsabilità collettiva. Per questo il 2026 sarà un anno di maggiore visibilità, più collaborazioni strutturate e un confronto ancora più aperto con tutti gli stakeholder”.

Progetti FAIR 2026

Nel 2026 Fondazione FAIR concentra le proprie attività su awareness e comunicazione, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della tutela dei giocatori e consolidare il proprio ruolo come punto di riferimento nazionale sui temi del Gioco Responsabile.

Ricerca, confronto pubblico e presenza istituzionale diventano leve strategiche per portare dati, metodo e chiarezza in un dibattito spesso polarizzato.

1. Il sondaggio sulla comunicazione del Gioco Responsabile, realizzato da Ipsos e che verrà presentato all’evento IGE 2026, descrive come i giocatori ricordano e valutano i messaggi di protezione presenti nella comunicazione degli operatori, per capire se generano reale consapevolezza, individuando margini concreti di miglioramento nella qualità e nell’efficacia della comunicazione.

2. Lo studio sui limiti centralizzati nel gioco online, realizzato in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata, esamina i modelli adottati a livello internazionale, confrontando i risultati, criticità e impatti sul comportamento dei giocatori, per valutare una possibile applicazione orientata a rafforzare la tutela dei giocatori.

3. Un evento dedicato ai giovani under 25 per approfondire il rapporto tra gioco, percezione del rischio ed educazione finanziaria. L’iniziativa nasce come prosecuzione operativa della ricerca sui giovani, con l’intento di tradurre i risultati emersi in strumenti di prevenzione, dialogo e responsabilizzazione.

4. La seconda edizione del Fondazione FAIR Forum 2026, in programma a ottobre a Roma, riunirà istituzioni, operatori e accademici per discutere l’evoluzione delle politiche di tutela nel gioco.

Nel 2026 Fondazione FAIR rafforzerà il proprio network di collaborazioni e la propria presenza in eventi istituzionali e accademici, in Italia e all’estero, per promuovere un approccio fondato su ricerca indipendente e protezione dei giocatori.