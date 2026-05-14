De Vita (Fondazione FAIR): “Il dialogo sarà fondamentale per costruire una nuova immagine del settore del gioco”

“Il mio auspicio è quello di aumentare il livello del dibattito e della discussione sul tema del gioco responsabile, anche in termini critici. Il decreto di riordino e le future

“Il mio auspicio è quello di aumentare il livello del dibattito e della discussione sul tema del gioco responsabile, anche in termini critici. Il decreto di riordino e le future linee guida AGCOM rappresenteranno una straordinaria opportunità per il settore, che potrà iniziare a riflettere al proprio interno e trovare una sintesi comune in termini di comunicazione.

Riuscire ad arrivare alla prevenzione del gioco patologico sarà il passaggio fondamentale per dare una visione diversa di questo settore e uscire dall’angolo in cui, a volte, viene spinto per varie ragioni.

Rappresentando la Fondazione, l’invito che rivolgo è quello di creare sempre più occasioni di dibattito e dialogo. Questo webinar sarà solo il primo di molti altri”.

Lo ha dichiarato Stefano De Vita, Direttore Generale della Fondazione FAIR, a conclusione del webinar organizzato dalla Fondazione dal titolo “La comunicazione del Gioco Responsabile”.

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