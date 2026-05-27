De Vita (FAIR): “Giovani e qualità della vita: nuove fragilità, benessere e sfide per il gioco responsabile”

La Fondazione Fair in collaborazione con Eumetra ha promosso una ricerca su “Giovani e qualità della vita”. L’obiettivo è quello di analizzare i principali fattori che determinano la soddisfazione dei

La Fondazione Fair in collaborazione con Eumetra ha promosso una ricerca su “Giovani e qualità della vita”.

L’obiettivo è quello di analizzare i principali fattori che determinano la soddisfazione dei giovani rispetto alle tematiche di qualità della vita, benessere, il contesto economico e sociale in cui vivono, l’approccio finanziario e le aspettative future.

Il quadro – scrive Stefano De Vita, direttore generale della Fondazione FAIR – che la ricerca restituisce è davvero molto interessante ed utile anche per le tematiche care a Fondazione, perché mostra con chiarezza quali sono oggi le fragilità, i bisogni e le aspettative delle nuove generazioni.

Il primo elemento che emerge è che il benessere dei giovani non è definito soltanto da fattori economici, ma soprattutto da equilibrio psicologico, relazioni sociali e qualità del tempo libero. La salute mentale viene indicata come il principale driver della qualità della vita, ma anche come una delle aree con il maggiore gap tra importanza e soddisfazione reale.

Ansia e pressione emotiva risultano molto diffuse, soprattutto tra donne e giovanissimi.

Questo dato è centrale per il gioco responsabile. Oggi il rischio non può più essere interpretato esclusivamente in termini economici o patologici: il gioco si inserisce in un ecosistema emotivo caratterizzato da stress, ricerca di evasione, bisogno di decompressione e desiderio di gratificazione immediata.

La ricerca mostra infatti che il tempo libero viene vissuto principalmente come spazio per “staccare” dalla pressione quotidiana e recuperare equilibrio personale.

Anche la dimensione economica assume un ruolo importante. Molti giovani vivono una condizione di incertezza: il lavoro è percepito come instabile, la retribuzione è uno degli aspetti meno soddisfacenti e il futuro economico genera preoccupazione. Oltre il 40% dichiara di non riuscire a risparmiare.

In questo contesto, il gioco può rischiare di essere percepito da alcuni come scorciatoia simbolica verso autonomia economica, successo o compensazione emotiva.

La ricerca suggerisce almeno quattro direzioni strategiche:

rafforzare la dimensione educativa e di consapevolezza economico-finanziaria;

integrare il tema della salute mentale nelle politiche di prevenzione;

sviluppare comunicazioni meno paternalistiche e più vicine ai linguaggi giovanili;

utilizzare tecnologia e AI non solo per controllare il rischio, ma per supportare comportamenti più equilibrati e sostenibili.

Interessante anche il dato sull’intelligenza artificiale: i giovani la percepiscono come utile per migliorare produttività e organizzazione personale, ma temono dipendenza tecnologica e perdita di controllo. Questo è particolarmente rilevante nel gambling digitale, dove algoritmi, personalizzazione e interazione continua possono avere un forte impatto sui comportamenti. L’AI nel gioco responsabile dovrà quindi essere percepita come strumento di tutela e supporto, non di pressione commerciale.

In conclusione, la ricerca evidenzia come il benessere delle nuove generazioni sia oggi il risultato di un equilibrio complesso tra stabilità economica, salute mentale, relazioni sociali e qualità del tempo libero. I giovani chiedono maggiore protezione, più strumenti per costruire il proprio futuro e contesti capaci di accompagnarli in modo sostenibile nelle sfide della contemporaneità.

In questo scenario, il tema del gioco responsabile assume un significato ancora più ampio e strategico. Non si tratta soltanto di prevenire comportamenti problematici, ma di contribuire alla costruzione di una cultura del consumo più consapevole, equilibrata e compatibile con il benessere individuale e collettivo.

Parlare di Gioco Responsabile oggi significa parlare di anche qualità della vita, delle fragilità emotive, in particolare dei più giovani, di educazione finanziaria, di sostenibilità digitale e, in generale, della capacità dei giovani di costruire un rapporto equilibrato con il rischio, il denaro e il tempo libero.

Il gioco legale, se inserito in un sistema fondato su tutela, informazione, tecnologia e responsabilità condivisa, può rappresentare un modello evoluto di intrattenimento sostenibile. Per farlo, è necessario sviluppare approcci sempre più integrati: comunicazione efficace, educazione finanziaria, attenzione alle fragilità emotive, utilizzo etico dei dati e strumenti di prevenzione personalizzati.

La ricerca conferma quindi che il futuro del gioco responsabile passa dalla capacità di comprendere profondamente i bisogni delle persone, in particolare delle nuove generazioni, è di costruire ecosistemi che mettano realmente al centro qualità della vita, autonomia e benessere sociale.

PressGiochi