De Petrillo (BPER Banca Napoli): “Abbiamo adottato politiche di concessione del credito per evitare il gioco patologico”

“BPER Banca ha deciso di intervenire nella prevenzione del gioco d’azzardo patologico in quanto è banca etica per antonomasia: basti pensare che le nostre carte di credito non sono utilizzabili per il gioco d’azzardo online o presso i punti fisici. Ai dipendenti abbiamo dato un vademecum sulla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. E inoltre la banca ha adottato delle politiche di concessione del credito, dirette ad evitare lo sviluppo di questa patologia”.

Lo ha dichiarato Giovanni De Petrillo, Direttore sede di Napoli BPER Banca, l’istituto bancario che in questi mesi a sostenuto il progetto “La Trappola dell’Azzardo”, ideato insieme ad Avviso Pubblico, al fine di prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

PressGiochi