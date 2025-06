De Lucia (ADM Campania): “Con la riforma del 2024 l’Italia compie un passo decisivo verso un gioco più sicuro e responsabile”

Durante l’evento tenutosi a Napoli dal titolo “Giochi legali: regole e dazi certi e sostenibili”, Pasquale De Lucia, già direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Campania, ha sottolineato l’efficacia del modello normativo regionale e ha evidenziato l’importanza del recente intervento normativo nazionale.

“La normativa regionale della Campania – ha detto – ha disciplinato in modo efficace il settore del gioco, che assicura allo Stato circa 7 miliardi di euro di introiti, destinati ai cosiddetti servizi indivisibili.

A livello nazionale, evidenzierei che nel 2024, con il decreto legislativo n. 41, il Governo ha introdotto un riordino del settore dei giochi pubblici. Il decreto, adottato in attuazione della delega per la riforma fiscale, garantisce maggiore controllo e sicurezza, introducendo nuove regole e principi.

L’obiettivo è creare un quadro regolatorio chiaro e organico per tutti i giochi pubblici ammessi in Italia, assicurando che l’attività si svolga in modo sicuro, trasparente e responsabile.

Tra le principali novità c’è la tutela dei minori e la lotta al gioco d’azzardo patologico. Il provvedimento promuove un gioco responsabile e protegge i giocatori più vulnerabili. Con questo decreto, l’Italia compie un passo importante verso un settore più sicuro, orientato al rispetto del giocatore, al contrasto dell’offerta illegale e alla promozione di pratiche di gioco sane.”

PressGiochi