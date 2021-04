De Bertoldi(FdI): “Trovare soluzioni per migliorare il rapporto tra settore del gioco lecito e sistema bancario”

Durante l’audizione relativa al rapporto tra sistema bancario e gioco legale, è intervenuto Andrea de Bertoldi di Fratelli d’Italia, che ha spiegato: “Quello delle banche è un tema che noi di Fratelli d’Italia avevamo già sollevato. A noi interessa tutelare la legalità e i lavoratori, ma durante lo scorso anno abbiamo assistito a dei fenomeni, dovuti soprattutto alla situazione COVID-19 e alle scelte ad essa relativa, che hanno penalizzato quest’ultimi. Cosa si è visto? Si è visto che qualcuno ha brindato, quel qualcuno non erano i lavoratori, ma le mafie, perchè in barba ai lockdown e ad ogni restrizione hanno continuato a lavorare. Al contrario i lavoratori hanno avuto numerose difficoltà, anche con le banche, soprattutto relative al funzionamento e alle revoche di conti correnti senza motivazioni. Tutto questo cozza con il sistema normativo italiano, perchè il gioco lecito è previsto, i lavoratori agiscono quali concessionari dello Stato e incassano denaro che finisce nelle casse dello Stato. Visto il quadro di riferimento, dobbiamo trovare una soluzione, perchè nessuno di noi vuole favorire le mafie e tutti rispettiamo il sistema privatistico bancario, ma dobbiamo risolvere questi problemi. Io dalla lettura del documento ho preso una frase, che dice “Il fenomeno del de-risking può essere indotto da un quadro legislativo poco chiaro”, capisco che le banche si trovano in un quadro normativo che rende difficile o meno conveniente lavorare con il settore del gioco lecito, anche io preferirei lavorare con chi fatica meno e fa più soldi, ma da politico e da persona che ha a cuore tutti i lavoratori non posso accettarlo e chiedo al sistema bancario di venire incontro a questo settore e trovare delle soluzioni”.

PressGiochi