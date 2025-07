De Bertoldi: “No al vento proibizionista contro il gioco, tuteliamo la libertà dei cittadini”

Durante il convegno “Giocare da Grandi”, tenutosi a Roma presso l’Hotel Nazionale l’on. Andrea De Bertoldi è intervenuto con un discorso deciso a difesa del gioco pubblico regolamentato e contro ogni deriva proibizionista. Nel corso dell’evento, organizzato da Formiche in collaborazione con SWG e IGT, De Bertoldi ha espresso forte preoccupazione per l’approccio di alcune forze politiche, sottolineando l’importanza di tutelare le libertà individuali e contrastare l’illegalità, senza demonizzare il settore.

“C’è un vento illiberale e proibizionista che sta attraversando una parte della politica italiana. Proprio oggi abbiamo discusso la proroga della delega fiscale, che contiene anche una revisione delle sanzioni nel settore del gioco. Questo ha dato modo a tutte le opposizioni di presentare emendamenti fortemente restrittivi: dal tema della pubblicità ai distanziometri, con accuse pesanti rivolte al Governo, tacciato di connivenza con le lobby del gioco. Ma se davvero fosse così, allora chi propone norme proibizioniste sarebbe legato all’illegalità e alle mafie? Noi siamo liberali: vogliamo tutelare le libertà dei cittadini. Se continuiamo su questa strada, dovremo vietare anche lo shopping o la cultura del vino. È chiaro che si tratta di combattere le degenerazioni, non il fenomeno in sé: come per l’alcolismo, così anche per la ludopatia”.

