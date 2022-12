De Bertoldi (FdI): “Su giochi, nessuna sorpresa in Manovra. Scongiurato aumento del Preu”

“Dopo essermi confrontato con il viceministro Leo posso affermare con sicurezza che in Manovra non dovrebbero esserci sorprese. Si lavorerà sul gioco nel prossimo anno, sul tema delle concessioni, dei

“Dopo essermi confrontato con il viceministro Leo posso affermare con sicurezza che in Manovra non dovrebbero esserci sorprese. Si lavorerà sul gioco nel prossimo anno, sul tema delle concessioni, dei bandi e del riordino. Sulla manovra di bilancio abbiamo scongiurato ulteriori aumenti della tassazione del Preu considerati da me inaccettabili, perché rappresentano un favore al gioco illegale e alla criminalità, cosa che non vogliamo. Punto fermo deve essere un rinnovo della normativa improntato con i rinnovi delle concessioni a tutela delle imprese nazionali che operano già ora e hanno affrontato in questi anni tante difficoltà. Voglio ricordarvi che voi avrete i rappresentanti dello stato nell’offrire gioco quindi dovrete essere i primi a combattere insieme allo Stato contro le ludopatie”.

Lo ha dichiarato Andrea De Bertoldi partecipando all’Enada Roma Workshop.

