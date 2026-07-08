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DDL dipendenze alla Camera: emendamento AVS per includere la ludopatia nel percorso di recupero per i detenuti

Nel corso dell’esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti” in Commissione Giustizia della Camera – già approvato

08 Luglio 2026

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Nel corso dell’esame del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti” in Commissione Giustizia della Camera – già approvato nelle scorse settimane dal Senato – l’onorevole Dori di Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un emendamento che intende includere i detenuti ludopatici tra i soggetti beneficiari del provvedimento.

Anche durante l’esame in Senato erano state presente proposte emendative con il medesimo contenuto, ma non sono state approvate.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’emendamento 1.1 Dori

Al comma 1, capoverso « Art. 94-ter », comma 1, primo periodo, sostituire le parole:

o alcoldipendente con le seguenti: , alcoldipendente o ludopatico.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, capoverso « Art. 94-quater », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o alcoldipendente con le seguenti: , alcoldipendente o ludopatico;

b) al medesimo comma 1, capoverso « Art. 94-quater », comma 4, sostituire le parole: o alcoldipendente con le seguenti: , alcoldipendente o ludopatico;

c) al medesimo comma 1, capoverso « Art. 94-quater », alla rubrica, sostituire le parole: o alcoldipendenti con le seguenti: , alcoldipendenti o ludopatici;

d) alla rubrica, sostituire le parole: o alcoldipendenti con le seguenti: , alcoldipendenti o ludopatici;

e) al titolo, sostituire le parole: o alcoldipendenti con le seguenti: , alcoldipendenti o ludopatici.

1.1. Dori.

 

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