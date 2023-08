Dazn Bet ottiene la licenza di gioco in Germania

Dazn Bet, il marchio di scommesse sportive online e casinò del servizio di streaming multimediale sportivo Dazn, ha ottenuto una licenza per offrire scommesse sportive in Germania. È stato aggiunto

Dazn Bet, il marchio di scommesse sportive online e casinò del servizio di streaming multimediale sportivo Dazn, ha ottenuto una licenza per offrire scommesse sportive in Germania.

È stato aggiunto alla lista bianca degli operatori di scommesse sportive autorizzati dal regolatore tedesco GGL.

L’operatore licenziato a Malta, fondato da Dazn in collaborazione con Pragmatic Gaming lo scorso aprile, opererà su Daznbet.de. Dazn offre un servizio di streaming sportivo in diretta in più di 200 mercati. Oltre al lancio di Dazn Bet, la sua offerta include NFT, biglietti e merchandise.

Il suo attuale CEO è Shay Segev, entrato a far parte dell’azienda dal colosso dei giochi Entain. L’azienda ha successivamente assunto diversi ex dipendenti di Entain.

Dazn Bet, con Mark Kemp come CEO, è stata lanciata nel Regno Unito lo scorso agosto e puntava ad un’espansione iniziale su Spagna e Ontario. Dice che la sua offerta mira a fornire un’esperienza di scommesse sportive più ricreativa e socievole rispetto a quella offerta altrove. Ha scelto Playtech come fornitore leader di soluzioni di casinò online.

PressGiochi