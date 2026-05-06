David di Donatello, Su Sisal.it vince il cinema d’autore “Le città di pianura” di Sossai favorito per Miglior Film e Miglior Regia

Cresce l’attesa per i David di Donatello, in onda questa sera su Rai 1. Secondo gli esperti Sisal, i riflettori saranno tutti puntati sul cinema d’autore e, in particolare, sul

Cresce l’attesa per i David di Donatello, in onda questa sera su Rai 1. Secondo gli esperti Sisal, i riflettori saranno tutti puntati sul cinema d’autore e, in particolare, sul titolo più nominato di questa edizione: “Le città di pianura”, road movie ambientato nel veneto rurale. Con 16 candidature, infatti, il film di Francesco Sossai si presenta come il principale candidato a dominare la serata, con concrete possibilità di mettere a segno una doppietta: Miglior Film, possibilità offerta a 1,57, e Miglior Regia – dove Sossai è in pole a 1,85 davanti a Paolo Sorrentino a 2,75.

Per il David al Miglior Attore Protagonista, il favorito è invece Toni Servillo, candidato per “La Grazia” di Sorrentino. L’attore, già acclamato da pubblico e critica per la sua intensa interpretazione di Mariano De Santis, Presidente della Repubblica a fine mandato, è il grande favorito su Sisal.it: la sua vittoria è infatti proposta a 1,25. Più distanti Claudio Santamaria, a 7,50 in corsa con “Il Nibbio”, e Valerio Mastandrea, candidato per “Cinque Secondi” proposto a 9,00.

Anche la categoria Miglior Attrice Protagonista sembra avere la sua “Diva” già annunciata in Valeria Bruni Tedeschi, protagonista di “Duse”, biopic dedicato alla celebre attrice teatrale italiana. L’attrice è infatti la favorita per il trionfo, proposta a 1,40. Insegue Valeria Golino, candidata per “Fuori”, a 4,00.

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