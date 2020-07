D’Attis (FI) al Governo: “Potevate sistemare il gioco pubblico ma avete preferito favorire il gioco illegale”

“Vi avevamo proposto anche di approfittare per dare una sistemata al settore del gioco pubblico, discriminato invece con i vostri provvedimenti a favore, indirettamente, del gioco illegale, non pubblico, in mano spesso, come dicono le relazioni della Guardia di finanza, del capo della Polizia e di alcuni magistrati, molto spesso, alla criminalità”.

E’ quanto ha dischiarato ieri all’Aula della Camera dei deputati l’on. Mauro D’Attis di Forza Italia durante la discussione del decreto Aprile.

PressGiochi