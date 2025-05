Dati sulla diffusione del DGA in Piemonte: Astro scrive alla regione

L’Associazione Astro invia una lettera al Presidente e ai membri del Consiglio regionale del Piemonte in riferimento al dibattito aperto dalla denuncia di un Consigliere Regionale del Piemonte su una presunta emergenza sanitaria dovuta al numero di pazienti in cura per DGA (disturbo da gioco d’azzardo).

Astro, attraverso i dati raccolti da “Data Room”, ha fornito il dato relativo al numero dei pazienti in cura per DGA nella Regione Piemonte che, in percentuale, rappresentano lo 0,03% della popolazione piemontese, dato in linea con la percentuale nazionale.

Di seguito riportato il testo integrale della lettera:

“In veste di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito (aderente a Confindustria SIT), intendiamo dare un contributo al dibattito aperto dalla denuncia di un Consigliere Regionale del Piemonte in merito ad una presunta emergenza sanitaria dovuta al numero di pazienti in cura per DGA.

Il nostro contributo si basa su un’attività di ricerca avviata quest’anno dalla nostra associazione, finalizzata a colmare la grave lacuna determinata dall’assenza, a livello nazionale, di una banca dati riguardante il numero di pazienti in cura per DGA.

Pur essendo consapevoli che tale numero non fotografi l’esatta dimensione del fenomeno, in quanto non tutti i malati si rivolgono alle strutture di cura, siamo altrettanto convinti che qualsiasi analisi riguardante questa problematica non possa prescindere dall’unico numero reale di cui si possa disporre che, per l’appunto, è rappresentato dal numero dei pazienti che si sono rivolti alle strutture sanitarie dedicate alla cura dei fenomeni di dipendenza.

Infatti, in assenza di tali dati, abbiamo assistito in questi anni ad una guerra di numeri utilizzati soltanto allo scopo di sostenere tesi precostituite, da ciascuno portate avanti per difendere la propria posizione, sia essa di natura ideologica o legata a meri interessi di parte: infatti, alle posizioni “riduzioniste” si alternano, a seconda dell’interesse (personale) di volta in volta perseguito, posizioni volutamente “allarmistiche”. Nulla di tutto questo risulta comunque utile ad approfondire e ad affrontare seriamente il problema della dipendenza da gioco.

Tornando alla nostra ricerca e alla sua metodologia (portata avanti dal gruppo di lavoro denominato “Data Room Astro”), precisiamo che i dati che abbiamo raccolto ci sono stati forniti direttamente dalle aziende sanitarie, a fronte delle nostre istanze di accesso civico generalizzato.

Ebbene, per quanto riguarda la Regione Piemonte, nell’anno 2024 risultavano in cura 1.282 persone per problemi di DGA, corrispondente allo 0,03% dell’intera popolazione regionale (che diventa 0,04% se riferito alla popolazione di età compresa tra i 18 e gli 80 anni). Segnaliamo, inoltre, che il dato percentuale riguardante la Regione Piemonte risulta identico a quello nazionale.

Essendo tale nostro contributo finalizzato esclusivamente a fornire un elemento reale di analisi, lasciamo alla Vostra valutazione ogni considerazione in merito al grado di “emergenza regionale” rappresentato da tale dato percentuale”.

